Lega Pro girone C, Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Virtus Francavilla-Juve Stabia 1-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Giovanni Paolo II.



Pari giusto quello fra Virtus Francavilla e Juve Stabia, che terminano 1-1 una gara ricca di occasioni e giocata alla pari tra entrambe le contendenti. Gara equilibrata nel primo tempo, con le due squadre che si fronteggiano a viso aperto senza però trovare la via del gol. Reti che arrivano invece nel secondo tempo: al 65' è uno scatenato Nzola a firmare il vantaggio dei padroni di casa, mentre le Vespe, dopo un paio di giocate interessanti di Cutolo, trovano in pari all'82' con Ripa. Sul fronte classifica i campani salgono a quota 55, mentre i pugliesi vanno a 51 punti.



VIRTUS FRANCAVILLA-JUVE STABIA 1-1



MARCATORI: 65' Nzola (V), 82' Ripa (J).

VIRTUS FRANCAVILLA: Casadei (36′ Albertazzi), Idda (49′ Pino), De Toma, Abruzzese, Albertini, Biason, Galdean, Triarico (75′ Prezioso), Gallù, Alessandro, Nzola. A disp. Costantini, Salatino, Turi, Finazzi, De Iudicibus, Cavalieri. All. Calabro.

JUVE STABIA: Russo, Cancellotti, Camigliano, Giron (68′ Kanoutè), Allievi, Esposito, Mastalli, Izzillo (55′ Salvi), Lisi, Ripa, Cutolo (82′ Santacroce). A disp. Bacci, Tabaglio, Capodaglio, Marotta, Manari, Rosafio, Paponi. All. Carboni.

ARBITRO: Ranaldi di Tivoli.



: espulso mister Calabro (V) all'88'. Ammoniti Alessandro (V), Allievi, Giron, Esposito (JS).