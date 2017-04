Virtus Francavilla-Fidelis Andria 0-2 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Giovanni Paolo II.



VIRTUS FRANCAVILLA-FIDELIS ANDRIA 0-2



Crolla la Virtus Francavilla: colpaccio della Fidelis Andria, che in casa dei biancoazzurri porta a casa un netto 0-2 che conferma il momento no della formazione di Calabro. Tutte nel primo tempo le reti dei federiciani: prima Cianci e poi Croce portano in avanti la squadra di Favarin, che nella ripresa non deve fare altro che gestire il doppio vantaggio per portare a casa tre punti d'oro.

MARCATORI: 14’ Cianci, 38' Croce.

VIRTUS FRANCAVILLA: Albertazzi, Vetrugno, Pastore (20’ Gallù), Idda, Ayina, Galdean, Pino (43' Nzola), Albertini, Prezioso, Alessandro (69’ Triarico), Abate. A disp.: Costantini, Casadei, De Toma, Biason, Salatino, Turi, Abruzzese, Finazzi. All.: Calabro.

FIDELIS ANDRIA: Cilli, Tartaglia, Aya (28’ Annoni), Allegrini, Rada, Volpicelli (81’ Berardino), Minicucci, Cianci (33’ Croce), Cruz Pereira, Tito, Onescu. A disp.: Lullo, Pop, Piccinni, Fall, Colella, Ippedico, Vasco, Bottalico. All.: Favarin.

ARBITRO: Sozza di Seregno.



espulso all'86' Abate (VF), ammoniti Galdean, Albertini (VF), Onescu, Croce, Tito (FA).