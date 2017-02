Lega Pro, girone C: Virtus Francavilla, biglietti esauriti e scuse ai tifosi

Stadio pieno e la Virtus Francavilla chiede scusa: con un comunicato ufficiale rivolto ai propri tifosi, la società pugliese si è detta rammaricata dei tanti supporter che nel prossimo week end non potranno seguire dagli spalti del Giovanni Paolo II la gara con la capolista Lecce.

I ticket per il big match sono infatti andati esauriti in poche ore: un fattore provocato non solo dall'appetibilità dell'incontro, che vede quella che è forse la più grande sorpresa del girone sfidare la prima della classe, ma soprattutto dalle dimensioni ridotte dell'impianto, il più piccolo della Lega Pro e del quale è stato concesso l'utilizzo ai biancoazzurri in proroga soltanto per questa stagione.

“La società sicuramente per i prossimi eventi di cartello, in accordo con tutti i gruppi organizzati, si impegna a gestire in modo diverso l’organizzazione assicurando maggiori garanzie ai tifosi francavillesi – è quanto si legge sul comunicato della società, che per tutti i tifosi “esclusi” ha comunque pensato a una soluzione per consentire a tutti di poter seguire le gesta sportive della propria squadra - Per la partita con il Lecce sarà predisposto un maxi schermo a cura della stessa società in luogo da comunicare successivamente per poter permettere a tutti coloro che non potranno essere presenti di seguire ugualmente la partita”.