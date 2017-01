Lega Pro, girone C: Vibonese, esonerato Costantino

Befana indigesta per Massimo Costantino, che dentro la calza ha trovato la notizia del suo esonero. L’oramai ex mister della Vibonese è stato sollevato dall’incarico proprio il 6 gennaio: in Lega Pro i cambi di guida tecnica non fanno più notizia, inoltre questa volta la decisione era nell’aria perché il team calabrese, ultimo nel girone C con 15 punti raccolti in ventuno giornate, stava attraversando una crisi profonda.



sterilità offensiva preoccupante: la miseria nove gol segnati dall’inizio del campionato, zero reti nelle ultime sette gare. Numeri che sono costati il posto all’Imperatore: “La società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune in ambito umano e professionale” il comunicato della società, che non ha ancora annunciato il nome del sostituto: il nome più caldo è quello di Alessandro Erra, ex trainer della Vigor Lamezia.

Appena tre vittorie (l’ultima datata 13 novembre), ma soprattutto unapreoccupante: la miseria nove gol segnati dall’inizio del campionato, zero reti nelle ultime sette gare. Numeri che sono costati il posto: “La società ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso alla guida della squadra e gli augura le migliori fortune in ambito umano e professionale” ildella società, che non ha ancora annunciato il nome del sostituto: il nome più caldo è quello di, ex trainer della Vigor Lamezia.

“Ringrazio il presidente Caffo ed il direttore generale Beccaria per avermi dato la possibilità di allenare la Vibonese – le parole di Costantino - a Vibo ho conosciuto delle ottime persone. Ringrazio tutto lo staff tecnico per la collaborazione, l’impegno e la professionalità messa a mia disposizione. Ringrazio la squadra, fatta di professionisti e soprattutto di ragazzi esemplari. Un saluto a tutti i tifosi ed a coloro che hanno a cuore le sorti del club rossoblù, a cui auguro ogni bene».