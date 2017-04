Lega Pro girone C, Vibonese-Catania 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Vibonese-Catania 1-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Luigi Razza.



VIBONESE-CATANIA 1-1



Un gol a testa per un punto ciascuno: termina 1-1 la sfida fra la Vibonese, a caccia di punti salvezza, e il Catania, che prova invece a riacciuffare i playoff dopo l'ultimo periodo opaco. Gara equilibrata nel primo tempo, con Moi che colpisce una traversa per i calabresi. Nella ripresa, aumentano le occasioni sia per i rossoblù che per i siciliani: la formazione di casa va in vantaggio al 68' con Viola, acciuffato all'80 con il neo entrato Barisic che conquista il pareggio degli etnei. Il punto porta la Vibonese a quota 31, ancora in corsa per la salvezza, mentre il Catania va a 43 lunghezze.

MARCATORI: 67' Viola (V), 80' Barisic (C).

VIBONESE: Russo, Franchino, Minarini, Moi, Legras (83’ Bubas), Saraniti, Sowe A., Yabre (66’ Piroska), Viola, Manzo, Favasuli (89’ Sowe M.). A disp: Mengoni, Sicignano, Scapellato, Torelli, Tindo, Lettieri, Di Curzio. All.: Campilongo.

CATANIA: Pisseri, Parisi, Marchese, Drauso, Djordjevic, Biagianti (47’ Di Cecco, 75’ Barisic), Scoppa, Bucolo, Di Grazia (60’ Russotto), Tavares, Mazzarani. A disp.: Martinez, Mbodj, Di Stefano, Fornito, De Rossi, Piermarteri, Manneh. All.: Pulvirenti.

ARBITRO: Miele di Torino.



ammoniti Gil, Scoppa, Mazzarani (C), Favasuli (V).