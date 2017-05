Lega Pro, girone C: Unicusano Fondi, stage della Nazionale Under 20 per Sernicola

Allo stage della Nazionale Under 20 ci sarà anche un rappresentate del girone C di Lega Pro: vestirà ancora la maglia azzurra Leonardo Sernicola, difensore dell'Unicusano Fondi, convocato dal tecnico Alberico Evani per prendere parte al raduno che si terrà a Coverciano dal 7 al 10 maggio.

In ballo c'è la convocazione all'imminente Coppa del Mondo di categoria che si terrà a partire dal 21 maggio in Corea del Sud: dal gruppo di 24 giocatori convocati per lo stage (dei quali fa parte anche Sernicola) nei prossimi giorni il ct Alberani sceglierà la rosa di 21 elementi che volerà nel paese asiatico per la rassegna iridata.

Il giovane difensore rossoblù, classe 1997, è arrivato in terra laziale a gennaio, in prestito dalla Ternana: con la casacca degli Universitari Sernicola è sceso in campo 5 volte, giocando prevalentemente da terzino sinistro.