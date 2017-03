Lega Pro, girone C: Unicusano Fondi, Sernicola conquista una maglia azzurra

Dalla maglia rossoblù a quella azzurra: è ancora aria di Nazionale per Leonardo Sernicola, terzino sinistro dell'Unicusano Fondi convocato dal ct Alberico Evani nella selezione tricolore Under 20. Sernicola, già alla sua seconda esperienza con la Nazionale (la prima fu un mese fa nello stage a Coverciano) farà parte del gruppo che il prossimo giovedì 23 marzo sfiderà i pari età della Polonia in un match decisivo del Torneo Quattro Nazioni, dove l'Italia ha due punti di vantaggio sui biancorossi.

Il ritrovo per i convocati sarà a Roma nella giornata di domenica (per Sernicola appena dopo la sfida con la Casertana): da lì i ragazzi partiranno mercoledì alla volta di Pila, in Polonia. Il confronto con la formazione di Varsavia servirà a Evani per valutare compiutamente i ragazzi soprattutto nell’ottica della partecipazione al Campionato mondiale di categoria in programma dal 20 maggio all'11 giugno in Corea del Sud, una rassegna che vede gli azzurrini inseriti nel girone con Sudafrica, Giappone ed Uruguay. Partecipare al torneo iridato sarebbe un sogno per il giovane difensore, che con la maglia degli Universitari ha totalizzato finora 5 presenze, esordendo lo scorso 23 gennaio nel posticipo serale con il Catania dopo una prima parte di stagione passata tra le fila della Ternana.