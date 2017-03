Lega Pro, girone C: Unicusano Fondi, quanti pareggi

Quando il segno X diventa una maledizione. Sono Unicusano Fondi e Fidelis Andria le squadre ad aver ottenuto più pareggi nelle prime ventotto giornate di campionato: ben quattordici le volte in cui le due formazioni sono uscite dal campo con un solo punto.

Il primo pari per il Fondi è arrivato alla 3a giornata, 1-1 con il Catania (risultato tra l'altro replicato anche nella gara di ritorno), l'ultimo la scorsa domenica, sempre 1-1 contro il Taranto: un trend che non ha comunque impedito ai laziali, matricole della categoria, di essere sempre in stabile lotta per i playoff, piazzandosi al momento al nono posto in graduatoria con 40 punti.

Ancor meglio la situazione di classifica della Fidelis Andria, settima a 41 punti: nonostante questo, i pugliesi sono la squadra ad aver ottenuto in stagione la più lunga serie di segni X, ben sei tra la 18a e la 23a giornata. In quel periodo gli uomini di mister Favarin pareggiarono con Reggina, Lecce, Foggia, Catania, Catanzaro e Paganese: alla 24a giornata, finalmente, il ritorno alla vittoria con il 2-1 nel derby contro il Taranto.