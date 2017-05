Lega Pro, girone C: Unicusano Fondi, Pochesci dà la carica

Unicusano Fondi, domenica l'ultima battaglia: arriva dalle pagine di Facebook il messaggio di mister Sandro Pochesci per caricare la compagine rossoblù in vista della gara di regular season contro il Catanzaro.

In palio c'è l'accesso alla fase successiva del campionato, al momento contesa, oltre che dai laziali, anche da Casertana, Catania e Fidelis Andria: “Siamo ancora vivi! Domenica l'ultima battaglia di una favola vissuta sempre all'attacco! - è quanto scrive Pochesci sulla bacheca del proprio profilo, rincarando poi la dose per stimolare i suoi uomini a compiere l'impresa - I miei gladiatori proveranno in tutti modi ad avverare il sogno chiamato playoff!”.

Gli Universitari, ripescati in estate dalla serie D, in questa stagione di Lega Pro hanno stupito gli addetti ai lavori per rendimento e risultati, guadagnandosi fin da subito un posto tra le squadre papabili per l'accesso ai playoff.