Lega Pro girone C, Unicusano Fondi-Messina 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Unicusano Fondi-Messina 1-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Purificato.

UNICUSANO FONDI-MESSINA 1-1

Manca il colpo del ko: partita ricca di occasioni qualla fra Unicusano Fondi e Messina, che finisce con un 1-1 che non rende idea di quanto realmente creato dalle due squadre in campo. Partenza fulminea dei padroni di casa, che al 1' vanno in vantaggio grazie a Giannone; al 12' però Squillace si rende protagonista di un fallaccio in area, lasciando i suoi in dieci e regalando un rigore ai siciliani trasformato da Milinkovic. Nel secondo tempo si alzano i ritmi e le due squadre cercano, senza trovarlo, il gol del vantaggio: termina così con un pari che non regala a nessuna delle due compagini passi in avanti significativi.

MARCATORI: 1' Giannone (UF), 12' rig. Milinkovic (M).

UNICUSANO FONDI: Baiocco, Galasso, Signorini, Marino, Squillace, Varone, De Martino, D'Angelo (18' Pompei), Giannone (56' Tomaselli), Gambino (73' Addessi), Calderini. A disp.: Coletta, Bertolo, Di Sabatino, Ferullo, Mucciante, Battistoni, Sernicola, Capuano, Albadoro. All.: Pochesci.

MESSINA: Berardi, Palumbo, Maccarrone, Bruno, De Vito; Da Silva, Mancini, Sanseverino (82' Foresta); Ciccone (70' Madonia), Ventola (59' Grifoni), Milinkovic. A disp.: Russo, Ansalone, Saitta, Capua, Musacci, Ferri, Plasmati. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Zufferli di Udine.



espulso all'11' Squillace (UF); ammoniti Galasso, Signorini (UF), Maccarrone, De Vito, Mancini (M).