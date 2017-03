Lega Pro, girone C: torna l'attacco stellare del Matera

La crisi del Matera sembra essere terminata. Con la goleada di domenica, cinque gol a un impotente Messina, la formazione di mister Auteri pare essersi lasciata alla spalle il periodo più nero, mostrando il gioco arrembante e la prolificità in attacco che avevano contraddistinto la prima parte della stagione.

Reduce da un ko con l'Akragas e da una precedente crisi di cinque sconfitte consecutive e una sola vittoria, i tre punti presi contro la compagine di mister Lucarelli consolidano il terzo posto del Bue, riuscendo a staccare sulla Juve Stabia e, nonostante la lontananza della vetta, a costruire con più serenità la via verso i playoff.

Inoltre, la bella prestazione è sicuramente un buon viatico per l'imminente finale d'andata di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 29 contro il Venezia di mister Inzaghi: all'importante appuntamento i lucani porteranno in dote il miglior attacco del girone C (62 reti segnate) e le prestazioni di bomber Negro, ultimamente un po' appannato ma comunque vice capocannoniere del raggruppamento con 15 marcature all'attivo.