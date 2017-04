Lega Pro girone C, Taranto-Vibonese 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Taranto-Vibonese 1-2 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Iacovone.



E' ufficiale: con il ko per 1-2 per mano della Vibonese il Taranto retrocede matematicamente in serie D. Primo tempo di marca calabrese con gli uomini di Campilongo (ex di giornata) in vantaggio subito su rigore grazie a Sowe; il raddoppio al 39' è dell'argentino Bubas, lasciato solo in area dalla retroguardia pugliese. Nella ripresa accade poco che sia degno di nota: i Leoni controllano senza troppa fatica e gli ionici trovano solo con Viola il gol della bandiera in pieno recupero. Una rete che non cambia il destino dei ragazzi di Ciullo, per i quali la retrocessione è cosa certa; i calabresi invece possono gioire per l'ennesimo passo in avanti verso una salvezza diretta ormai non così improbabile.



TARANTO-VIBONESE 1-2

MARCATORI: 11′ rig. Sowe (V), 39′ Bubas (V), 90' Viola (T).

TARANTO: De Toni, Pambianchi, Nigro, Paolucci (73′ Lo Sicco), Potenza (56′ Viola A.), Magnaghi, Boccadamo, Benedetti (46′ Sampietro), Maiorano, Emmausso, Magri. A disp.: Contini, Balistreri, De Salve, Russo V., Pirrone, Di Nicola, Cecconello, Russo A.. All.: Ciullo.

VIBONESE: Russo S., Minarini, Giuffrida, Moi, Legras, Sowe A., Yabre (21′ Torelli), Viola L. (83′ Favasuli), Silvestri, Bubas (65′ Saraniti), Manzo. A disp.: Mengoni, Sicignano, Scapellato, Tindo, Piroska, Sowe M., Cogliati, Usai. All.: Campilongo.

ARBITRO: Pagliardini di Arezzo.



ammoniti Legras, Torelli (V).