Lega Pro, girone C: Taranto, trasferta vietata contro la Virtus Francavilla

Taranto, niente tifosi contro il Virtus Francavilla: i colori rossoblù non coloreranno gli spalti del Giovanni Paolo II in occasione del match di domenica tra le due compagini. Una scelta, quella disposta dal Prefetto della Provincia di Brindisi, che vieta la vendita dei tagliandi a tutti i residenti della provincia di Taranto, sospendendo di fatto anche il programma di fidelizzazione della società del presidente Elisabetta Zelatore.

A riportare i supporter allo stadio, quello di casa dello Iacovone, ci penserà l'iniziativa della stessa società tarantina che, nonostante e per superare le tensioni legate all'aggressione degli scorsi giorni, ha disposto una riduzione dei prezzi dei biglietti per la gara Taranto-Reggina di mercoledì 5 aprile: la curva costerà 7 euro, la gradinata 10 mentre le tribune laterali 15.

“E' tempo per tutti noi di segnare una svolta, riprendendo il filo della stagione con rinnovati stimoli - si legge sul comunicato diffuso dai rossoblù – lo vogliono i tifosi, i calciatori, lo staff tecnico e la società del Taranto per dar seguito ai sogni coltivati con il ripescaggio in Lega Pro. Lo Iacovone è la casa di tutti ed è da lì che ripartiremo”.