Lega Pro, girone C: Taranto, smentite le voci di cessione

Nessuna offerta in vista per il Taranto: con un comunicato ufficiale la società pugliese ha smentito le voci di una vendita imminente che si erano diffuse nelle ultime ore.

“Il Taranto FC 1927 smentisce categoricamente la notizia apparsa nella serata di ieri in merito ad un'offerta ricevuta per l'acquisizione del club, in quanto destituita di ogni fondamento - si legge sulla nota emessa dall'ufficio stampa della squadra - La società invita pertanto tutti gli organi di stampa a non diffondere notizie che non abbiano alcun fondo di verità”.

Tira aria pesante in questi giorni sulla compagine rossoblù: condannata alla retrocessione in serie D con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato, oltre al pessimo momento sportivo c'è da registrare anche i rapporti tesissimi fra la tifoseria e la dirigenza. Al termine dell'ultima gara stagionale contro la Juve Stabia il presidente Elisabetta Zelatore ha annunciato una conferenza stampa per chiarire alcune questioni rimaste irrisolte: il focus della dirigente dovrebbe concentrarsi sulla regolarità del campionato e sui fatti del 22 marzo, quando tre giocatori ionici furono aggrediti da un gruppo di supporter.