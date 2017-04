Lega Pro, girone C: Taranto, smentite le dimissioni di Ciullo

Taranto, niente dimissioni per mister Ciullo: è arrivata direttamente dalla società la smentita sulla notizia girata nelle ultime ore riguardo un presunto addio del tecnico alla panchina ionica. "Il Taranto - si legge sul comunicato inviato dall'ufficio stampa dei pugliesi - smentisce categoricamente la notizia, destituita di ogni fondamento, apparsa su alcuni siti online circa le dimissioni rassegnate dall'allenatore Salvatore Ciullo". Nella stessa nota, la dirigenza conferma invece di dare "piena e incondizionata fiducia al tecnico rossoblù" nonostante le ultime deludenti prestazioni della squadra.

Il Taranto sta attraversando un periodo di crisi nera che l'ha affossato e trascinato all'ultimo posto; nelle ultime otto uscite Pambianchi e compagni hanno rimediato appena due punti (frutto di altrettanti pareggi) subendo diciassette gol e realizzandone appena quattro. Lo 0-4 rimediato nel recupero di mercoledì 19 aprile contro la Paganese è il passivo più pesante subito dagli Spartani in questo ultimo periodo: a tre gare dalla fine della regular season servirà una netta inversione di rotta per provare a ottenere la salvezza di fronte a una piazza che, allo stadio e sui social, ormai è in piena rottura nei confronti della società.