Lega Pro, girone C: Taranto, sconti allo stadio per donne e bambini

Taranto, domenica tutti allo stadio: per il match della 29a giornata contro l'Akragas i pugliesi hanno previsto una serie di agevolazioni per consentire a bambini e donne di entrare allo Iacovone a prezzi decisamente vantaggiosi.

Da questo week end infatti saranno introdotte le tariffe ridotte nel settore Curva Nord per i bambini sotto i 10 anni: per tutti gli adulti provvisti di regolare titolo d'ingresso sarà infatti possibile acquistare anche un ticket al prezzo simbolico di 1 euro previa l'esibizione di un documento del minore fino ai 9 anni.

La società inoltre, per sostenere la lotta alla violenza sulle donne, in occasione del match contro i siciliani proporrà sconti sui biglietti per le tifose “in rosa”: 14 euro il costo di un tagliando in tribuna laterale, 9 euro per la gradinata e 6 euro per la Curva Nord.