Lega Pro, girone C: Taranto, panchina a Ciullo

Cambio di rotta in casa Taranto: Pantaleo De Gennaro si dimette dal suo incarico di allenatore all'indomani del ko di Andria e al suo posto arriva Salvatore Ciullo. E' l'ex mister di Juve Stabia e Melfi il tecnico scelto dalla dirigenza pugliese per cercare di raddrizzare la barca (squadra in zona playout a quota 21 punti e a caccia della salvezza diretta).



Assieme a Ciullo arrivano in terra ionica anche i suoiGiovanni La Mazza e Gianfranco Maggio. Sulla decisione presa dall'ormai ex mister De Gennaro, oltre alla classifica non propriamente esaltante (i rossoblù sono sedicesimi in classifica e non vincono dal 6 dicembre) pesa anche laal 90' patita in casa della: “Il Taranto Fc 1927 comunica che il signor Pantaleo De Gennaro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra – è quanto si legge sul comunicato emesso dalla dirigenza - la Società,per le doti umane dimostrate, lo ringrazia per l’impegno, la correttezza e la professionalità”.A seguito di tali dimissioni, anche l'intero staff tecnico a disposizione di mister De Gennaro (Fabio, Vincenzo Gagliano, Ciro Gallo e Antonio Bruno) ha deciso di non proseguire la propria attività all'interno della società pugliese. Ricordiamo che proprio ilDe Gennaro-Prosperi eraall'esonerato Aldo Papagni lo scorso