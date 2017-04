Lega Pro girone C, Taranto-Paganese 0-4: tabellino e highlights. Diretta

Taranto-Paganese 0-4 giocata oggi, mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 31a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Iacovone.



La Paganese fa poker: successo stellare per i campani che espugnano Taranto con un netto 0-4, facendo sprofondare sempre più i padroni di casa verso la retrocessione. Nonostante un paio di fiammate con Paolucci ed Emmausso il primo tempo è di marca azzurrostellata: Firenze con un tiro a giro formidabile porta in vantaggio i suoi al 9'; in seguito Cicerelli colpisce una traversa e nel finale sigla il raddoppio su rigore, con i rossoblù che restano in dieci per l'espulsione di Di Nicola. Nella ripresa, in superiorità numerica, i campani dilagano: al 78' Reginaldo firma il tris e all'89' Parlati trova la quarta rete. Ora i playoff sono sempre più vicini per la formazione di mister Grassadonia, mentre i pugliesi rimangono mestamente all'ultimo posto in classifica.



TARANTO-PAGANESE 0-4



MARCATORI: 9' Firenze, 45' rig. Cicerelli, 78' Reginaldo., 88' Parlati.

TARANTO: Contini, De Giorgi (33' Balzano), Pambianchi, Nigro, Paolucci, Potenza, Cobelli (50' Maiorano), Emmausso (63' Magnaghi), Di Nicola, Guadalupi, Magri. A disp.: De Toni, Sampietro, Boccadamo, Russo, Lo Sicco, Benedetti, Viola, Pirrone, Cecconello. All.: Ciullo.

PAGANESE: Liverani, Della Corte (64' Picone), Zerbo (58' Reginaldo), Firenze, Cicerelli, Alcibiade, Longo, De Santis, Tagliavacche, Tascone (74' Parlati), Mauri. A disp.: Marruocco, Gomys, Carrillo, Mansi, Bollino, Caruso, Carrotta, Gorzelewski, Maiorano. All.: Grassadonia.

ARBITRO: Andreini di Forlì.



: espulso al 45' Di Nicola (T), ammonito Alcibiade (P).