Lega Pro, girone C: Taranto-Monopoli, per i Gabbiani lo Iacovone è tabù

Nella Città dei due mari per sfatare il tabù: non ha mai vinto a Taranto il Monopoli, che nella 35a giornata di campionato si giocherà nel derby salvezza allo Iacovone una bella fetta della propria stagione.

Tornando alle statistiche, nei cinque precedenti scontri di campionato i Gabbiani non sono mai riusciti a imporsi nella "Terra dei delfini" incassando due pareggi e tre sconfitte. L'ultima sfida tra le due compagini risale al 2015 (ai tempi della serie D) e terminò 1-1: autore del gol dei rossoblù fu quel Giuseppe Genchi che nel prossimo turno tornerà da avversario nell'impianto tarantino.

Per entrambe le formazioni si tratta di una gara delicatissima: il Taranto è penultimo in classifica a quota 30, ad appena due punti dall'ultima classificata Melfi mentre il Monopoli, al sedicesimo posto con 34 punti, non vince una gara dal dicembre scorso.