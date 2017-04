Lega Pro girone C, Taranto-Monopoli 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Taranto-Monopoli 0-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Iacovone.



E' la dura legge dell'ex: con una rete di Genchi il Monopoli espugna Taranto, sfatando un tabù e condannando i rossoblù all'ultimo posto in classifica. Poco da segnalare nei primi 45', con i soli Franco per i biancoverdi ed Emmausso per i padroni di casa ad impensierire i portieri. Nella ripresa la gara prosegue nello stesso solco: ma quando tutto sembra maturo per un brodino caldo Genchi (che aveva punito proprio il Monopoli nell'ultima sfida tra le due squadre allo Iacovone) al 92' trova la rete che risolleva i Gabbiani e spedisce il Taranto a un passo dalla retrocessione.



TARANTO-MONOPOLI 0-1



MARCATORE: 93' Genchi.

TARANTO: Contini, De Giorgi, Nigro, Pambianchi, Sampietro, Magnaghi (79' Cobelli), Lo Sicco (56' Paolucci), Maiorano, Viola, Emmausso (46' Potenza), Magri. A disp. Pizzaleo, De Salve, Boccadamo, Russo, Balzano, De Toni, Pirrone, Di Nicola, Guadalupi, Cecconello. All. Ciullo.

MONOPOLI: Furlan, Carissoni, Mercadante, Esposito, Bacchetti (86' Bei), Nicolini, Franco (79' Vuthaj), Pinto, Gatto (56' Mavretic), Montini, Genchi. A disp. Pellegrino, Figliola, Cavagna, Ferrara, Padalino, Sounas, Parker, Nadarevic, Ricucci. All. Zanin.

ARBITRO: Prontera di Bologna.



: ammoniti Pambianchi, Paolucci (T), Mercadante (M).