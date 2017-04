Lega Pro, girone C: Taranto, Emmausso si scusa su Facebook per il rosso

Pentimento e perdono, tutto su Facebook: sono arrivate dai social network le scuse di Michele Emmausso, giovane attaccante del Taranto che sul proprio profilo personale si è detto rammaricato del cartellino rosso rimediato domenica contro la Virtus Francavilla.

“Voglio scusarmi con tutti i miei compagni di squadra, tutta la società e tutti i tifosi del Taranto per l'espulsione - è il commento dell'ala scuola Genoa, autore tra l'altro del gol del vantaggio rossoblù - mi sono fatto prendere dal momento. Raggiungeremo i nostri obbiettivi, ne sono sicuro, forza Taranto”.

E il web, a quanto pare, ha già perdonato la sua leggerezza: sotto al post (che ha superato in breve tempo la soglia dei 700 like) una cinquantina di sostenitori e appassionati hanno augurato il meglio al giovane calciatore, che in attesa di conoscere la decisione del giudice sportivo salterà sicuramente la gara di mercoledì con la Reggina.