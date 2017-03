Lega Pro, girone C: Taranto, commemorazione per Carlo Di Donna

In ricordo dei campioni rossoblù del passato. Erano presenti il general manager Fabrizio De Poli e i calciatori Francesco Pambianchi e Gianluca Sampietro alla commemorazione, tenutasi lo scorso lunedì 6 marzo, del 37o anniversario della morte di Carlo Di Donna, primo storico capitano del Taranto.

La cerimonia si è tenuta nel Salone di Rappresentanza delle Provincia di Taranto: l'evento, organizzato dal figlio del compianto calciatore rossoblù, ha voluto ricordare la figura sportiva e umana di Di Donna che nel 1927, nonostante un ingaggio nell'Audace Roma, era tornato nella sua città per vestire la casacca del neonato Taranto, dove all'età di 21 anni si era in fretta conquistato i galloni da capitano. Appesi gli scarpini al chiodo dopo qualche anno Di Donna si era dato alla politica, diventando in seguito anche sindaco della propria città.