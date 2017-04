Lega Pro, girone C: Taranto, Cobelli adios, rescisso il contratto

Cobelli, adios: è durata poco meno di tre mesi l'avventura al Taranto di Juan Manuel Cobelli, attaccante argentino che nella giornata di mercoledì 26 aprile ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla compagine rossoblù. Una decisione presa di comune accordo al fine, si legge sul comunicato diramato dalla società, "di permettere all'attaccante classe '88 di trovare maggior spazio altrove".

Durante la sua militanza in Puglia, la prima in carriera in un campionato europeo, Cobelli ha raggranellato sette presenza (delle quali sei da subentrante) senza mai segnare nemmeno un gol. Durante la sua carriera da "giramondo" l'attaccante scuola Newell's Old Boys ha giocato, oltre che in patria, in Cile, Uruguay, Ecuador, Perù e Malesia.