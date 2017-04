Lega Pro, girone C: Siracusa, trasferta a Catania vietata ai tifosi

Niente derby dal vivo per i tifosi del Siracusa. In vista della gara contro il Catania in programma domenica 30 aprile presso lo stadio Angelo Massimino, le autorità competenti hanno disposto il "divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio ai residenti nella provincia di Siracusa, con contestuale sospensione di ogni programma di fidelizzazione per i residenti nella provincia medesima".

La squadra di Sottil, in un'ottimo momento di forma e determinatissima a fare bene nonostante la già raggiunta qualificazione ai playoff, si sta comunque preparando in vista della sfida tra siciliane. Allenamenti, anche questi, senza nessun osservatore dal pubblico: come si apprende infatti dal profilo Facebook degli aretusei a partire da oggi (giovedì 27 aprile) tutte le sedute di allenamento dei Leoni verranno svolte rigorosamente a porte chiuse.