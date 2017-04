Lega Pro, girone C: Siracusa, tracciata la via verso i playoff

Sottil indica la via per un Siracusa che punta sempre più in alto. “Abbiamo la voglia, le condizioni e l’obbligo di continuare a scalare la classifica”: parole forti quelle del mister aretuseo alla vigilia della gara col Cosenza ma confermate dai fatti, con l’undici siciliano che nello scorso turno ha vinto per 1-2 in casa dei Lupi.

Una vittoria che ha proiettato i Leoni a quota 54, agganciando la Juve Stabia al quarto posto in classifica. Un’impresa epica per una squadra che, da neo promossa, ad inizio campionato sembrava essere destinata a essere la Cenerentola del girone: ora, a quattro giornate dalla fine del campionato, il Siracusa si mostra con tutta la sua verve e ambizione, dimostrando di voler ambire a posizionamenti ancor più nobili.

Dalla 35a alla 38a giornata per Sottil e i suoi sarà battaglia ad ogni partita: il prossimo turno vedrà gli aretusei contro il Catanzaro, squadra affamata di punti per salvarsi; nelle giornate successive toccherà a Paganese e Catania, impegnate nell’accesa lotta per i playoff, mentre nell’ultima di campionato la rivale sarà la Virtus Francavilla, che ha frenato la propria corsa dopo un avvio di stagione fulminante e che ci tiene a dimostrare di essere la compagine che aveva stupito tutti fin nei primi mesi di questo 2017.