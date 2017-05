Lega Pro, girone C: Siracusa, Sottil furioso per la sconfitta

Era un Sottil arrabbiato quello che ha parlato al termine della gara persa dal suo Siracusa contro la Virtus Francavilla nell'ultima giornata di campionato: una reazione non del tutto incomprensibile quella del tecnico, visto che con il ko gli aretusei si sono fatti agganciare e scavalcare in classifica proprio dagli stessi pugliesi.

“La rabbia è per una partita che non avremmo dovuto perdere, loro hanno fatto solo un tiro in porta - è il parere di Sottil - Nonostante la sconfitta oggi ho visto lo spirito giusto, abbiamo creato tanto e anche sbagliato un rigore. Questo ko fa rabbia, ma dobbiamo accettarlo, rimanere lucidi e preparare al meglio la prossima settimana. Da martedì si riattacca la spina: ci giochiamo la stagione in casa".

L'avversaria sarà la Casertana, protagonista nella settimana precedente l'ultima gara di campionato di un clamoroso ribaltone in panchina che ha portato Esposito alla guida dei campani al posto dell'esonerato Tedesco: "Arrivati a questo punto le partite secche sono tutte particolari, da stasera curerò ogni minimo particolare come sempre - ha spiegato il mister dei siciliani - Non bisognerà arrivare con troppa foga, sarà necessario gestire bene questa settimana anche a livello mentale“.