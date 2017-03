Lega Pro girone C: Siracusa, numeri da record

Anche i Leoni volano: si allunga a quattro il filotto di vittorie consecutive per il Siracusa, con la formazione siciliana che balza al sesto posto a quota 44 punti, in piena zona play off. E' un momento di forma straordinario per gli aretusei, che sembrano trasformare in oro tutto ciò che toccano: dall'11 febbraio, data dell'ultimo ko contro il Lecce, gli uomini di mister Sottil hanno letteralmente travolto tutte gli avversari che gli si sono parati davanti rifilando tre reti al Melfi e quattro a Matera e Vibonese.



Nell'ultimo match, vinto per 1-0 contro l'in quello che poteva essere considerato uno scontro diretto per la zona playoff, il mattatore è stato Filippo, con 6 centri stagionali in 26 presenze uno dei terminali offensivi di riferimento di questo Siracusa: a secco invece Emanuele, bomber degli aretusei con 11 reti. E pensare che a inizio stagione, dopo tre sconfitte e due pareggi, il percorso del Siracusa era sembrato essere quantomeno in salita, tanto da aver fatto dubitare sulle capacità di salvarsi della formazione sicula: “Avevamo bisogno di tempo e soprattutto non dovevamo farci prendere dal panico – sono le parole del presidente Gaetano, che all'epoca aveva garantito sulla salvezza dei suoi . Non so in quanti all’epoca mi hanno creduto, ma sono felice che le cose siano andate come avevo previsto. Adesso godiamoci questo finale di campionato, senza limiti”.