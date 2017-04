Lega Pro, girone C: Siracusa, nonostante il ko si festeggiano i playoff

Anche con la sconfitta arrivano i playoff: nello scorso turno di campionato il Siracusa ha festeggiato la matematica certezza di passare al turno successivo nonostante il ko per 1-0 rimediato contro il Catanzaro.

Una prestazione opaca, quella dei siciliani, come ribadito in conferenza stampa dal vice allenatore Gianluca Cristaldi, in panchina al posto di mister Sottil: “Abbiamo preso un gol da polli, tra Siracusa e Catanzaro complessivamente di calcio se n’è visto ben poco. Può succedere, ma sono convinto che già domenica prossima la squadra riuscirà a riscattarsi”.

Il cammino condotto fin qui dagli aretusei, che a inizio stagione venivano dati tra le formazioni più accreditate alla retrocessione, è stato strabiliante: nelle ultime dieci giornate i ragazzi di Sottil hanno portato a casa sette vittorie, un pareggio e due sole sconfitte, un ruolino di marcia che ha portato i Leoni a qualificarsi ai playoff con tre giornate d'anticipo. E le soddisfazioni da togliersi non finiscono qui: nel mirino nell'immediato c'è il sorpasso alla Juve Stabia, distante solo una lunghezza e non certo nel suo periodo di forma più smagliante.