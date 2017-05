Lega Pro, girone C: Siracusa, archiviato il ko di Catania

Blindare il quinto posto: è questa la missione del Siracusa in vista dell'ultima gara di regular season contro la Virtus Francavilla. In terra pugliese gli uomini di mister Sottil erano stati sconfitti per 3-1: da allora molta acqua è passata sotto i ponti, con gli aretusei che nel girone di ritorno hanno scalato la classifica qualificandosi ai playoff e mettendosi in luce come una delle formazioni più ostiche e frizzanti del raggruppamento.

Il ko subito nello scorso turno nel derby siciliano con il Catania (3-1 a favore degli etnei) ha sì fermato la corsa dei Leoni, ma non ha demoralizzato l'ambiente, come si evince anche dalle dichiarazioni post gara dei protagonisti: “Nel primo tempo non siamo stati pungenti, ma abbiamo subito gol solo per errori nostri. Il terzo gol all’inizio della ripresa è un altro nostro pasticcio - è il parere di mister Sottil - Poi la reazione c’è stata, mi è piaciuta, peccato averla riaperta tardi. Ce la siamo giocata, peccato non aver fatto tutta la partita con l’intensità vista nella ripresa”. Dello stesso tenore anche il commento del capitano Spinelli: “Penso che il Siracusa non abbia avuto un grande approccio, ma ha fatto comunque una buona partita”.