Lega Pro, girone A: silenzio stampa per la Fidelis Andria

La Fidelis Andria si mette il bavaglio: cala il silenzio stampa per una settimana sulla formazione pugliese, con il presidente Paolo Montemurro come unica persona autorizzata a rilasciare dichiarazioni inerenti alla squadra. La decisione, annunciata nella giornata di domenica con un comunicato ufficiale, arriva dopo le polemiche inerenti all'arbitraggio del derby contro il Monopoli, terminato 1-1 con un gol nato dagli sviluppi di un calcio di rigore concesso ai Gabbiani negli ultimi minuti di recupero. Una circostanza che ha fatto infuriare il patron dei federiciani, che nella conferenza post gara non solo ha lamentato circostanze dubbie legate al penalty del Monopoli ma ha anche reclamato un tiro tagli undici metri nel primo tempo per un fallo su Croce.

La vittoria sfumata al Degli Ulivi non ha sostanzialmente cambiato la classifica dei Leoni Azzurri che rimangono all'undicesimo posto con 38 punti: un successo li avrebbe invece proiettati direttamente al seso posto, scavalcando in un colpo solo Siracusa, Casertana, Cosenza, Unicusano Fondi e Catania.