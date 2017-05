Lega Pro, girone C: rifiutata un'offerta per il Taranto

Il Taranto non si vende: la società rossoblù, con un comunicato stampa, ha reso noto di non essere interessata all'offerta presentata da un gruppo facente capo a Luca Tilia, avvocato e imprenditore romano ex presidente di Casertana e Martina Franca.

"Il presidente del Taranto FC 1927 Elisabetta Zelatore e l’avvocato Tonio Bongiovanni, in riferimento ad un’offerta pervenuta da parte di una società facente capo all’avvocato Luca Tilia - si legge sulla nota emessa dalla dirigenza ionica - hanno comunicato il proprio disinteresse alla cessione delle quote societarie in loro possesso".

Il Taranto dunque per il momento non passa di mano, nonostante il turbolento finale di stagione della compagine pugliese, retrocessa la scorsa giornata in serie D con un turno d'anticipo.