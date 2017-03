Lega Pro, girone C: Reggina, guai dall'infermeria per Possenti

Brutte notizie dall'infermeria amaranto: lo 0-0 rimediato contro la Vibonese non solo ha portato a galla qualche malumore in casa Reggina, ma anche lasciato in eredità l'infortunio di Marcello Possenti, che durante il derby calabrese era stato costretto a lasciare il campo per un colpo ricevuto al volto.

Secondo quanto comunicato dalla società amaranto il giocatore, uno dei punti fermi della formazione di mister Karel Zeman, è stato ricoverato presso gli Ospedali “Riuniti” di Reggio Calabria subito dopo la gara con la Vibonese: in seguito a una Tac si è evidenziato che il terzino scuola Atalanta ha subito la frattura del seno mascellare e dell’arto zigomatico sinistro. Possenti, arrivato ad agosto dalla Reggiana, è sceso in campo per 27 volte con la maglia della Reggina, quasi sempre come laterale sinistro di difesa.