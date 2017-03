Lega Pro, girone C: Reggina, Granillo aperto per studenti e società sportive

Il Granillo apre le porte alle squadre del territorio e ai ragazzi delle scuole medie. E' “Coloriamo di amaranto la Tribuna est” la nuova iniziativa della Reggina, che in occasione della gara interna contro la Casertana prevista per domenica 5 marzo aprirà i cancelli del proprio stadio a tutte le società sportive della provincia di Reggio Calabria e agli alunni delle scuole medie-inferiori nati dal 1 gennaio 2003 in poi.



Un'idea, quella della società calabrese, di creare una sinergia positiva tra la squadra e il proprio territorio: ciascun gruppo che desideri partecipare, composto da venti giovani insieme ad un accompagnatore responsabile, dovrà inviare un elenco nominativo indicante luogo e data di nascita entro le ore 12.30 di sabato 4 marzo all'indirizzo mail settoregiovanile@reggina1914.it al fine di poter emettere il tagliando d’ingresso all'impianto.





“La Reggina è da sempre convinta che “” soprattutto in una Provincia che ha tantissime difficoltà in tutti i settori della vita. Lo sport in questo contesto può rappresentare un forte volano aggregativo che permetta ai giovani di stare insieme, di confrontarsi, di creare nuove amicizie e di approfondire queiche oggi spesso vengono messi in secondo piano – si legge nel comunicato emesso dagli amaranto sulle pagine del proprio sito ufficiale - riteniamo che un avvenimento sportivo possa unire tutti questi pilastri sociali e nello stesso tempo possa rappresentare un forte supporto per la squadra della propria città”.