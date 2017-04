Lega Pro girone c, Reggina-Catanzaro 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Reggina-Catanzaro 1-10giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Granillo.

REGGINA-CATANZARO 1-0

Tre punti per la salvezza: successo pesante per la Reggina alla quale basta un 1-0 per avere la meglio sul Catanzaro e vincere un importante scontro diretto per mantenere la Lega Pro. Gara combattuta e spezzettata da tanti falli quella in scena al Granillo: nella prima frazione di gioco sono poche le azioni che impensieriscono i due portieri. Il secondo tempo sembra avere un copione simile, ma Kosnic al 62' è lesto a insaccare una respinta di De Lucia. Il Catanzaro prova a reagire ma senza esito: la Reggina vola a 38 punti e vede la salvezza sempre più vicina.

MARCATORE: 62' Kosnic.

REGGINA: Sala, Gianola, De Vito, Kosnic, Cane, Bangu, Botta, De Francesco, Porcino, Coralli (45' Leonetti), Bianchimano. A disp.: Licastro, Maesano, Carpentieri, Knudsen, Tripicchio, Cucinotti, Romanò, Mazzone, Tommasone. All.: Zeman.

CATANZARO: De Lucia, Esposito, Prestia, Sirri, Sabato, Icardi, Maita, van Ransbeeck (73' Bensaja), Mancosu (68' Basrak); Sarao, Giovinco (62' Gomez). A dis.: Svedkauskas, Pasqualoni, Patti, Leone, Campagna, Njiki, Imperiale. All.: Erra.

ARBITRO: Proietti di Terni.



ammoniti Gianola, Porcino, Bianchimano (R), Esposito, Prestia (C).