Lega Pro: pullmann danneggiato, Reggina-Fondi inizia in ritardo

Reggina-Unicusano Fondi (match terminato 2-1 a favore dei calabresi) era in programma alle 14.30, ma in realtà è iniziato alle ore 14.45. Un quarto d'ora di ritardo dovuto a un episodio tutt'altro che positivo: il pullmann che avrebbe dovuto trasportare i calciatori ospiti allo stadio Granillo, infatti, è stato fatto oggetto di atti vandalici alla vigilia del match e così la truppa laziale ha dovuto trovare una soluzione alternativa per raggiungere l'impianto. E' stata la stessa Reggina a mettere a disposizione dei rossoblù un secondo bus.





"Siamoper l’accaduto - le parole di Stefano, presidente dell'- questi atti di teppismo sono certamente messi in atto da qualche testa calda, parliamo di un episodioe che non ha nulla a che vedere con la tifoseria della Reggina". Dopo i fattacci che hanno preceduto la sfida tra(pullmann degli ospiti preso ada un gruppo di tifosi locali), ecco un altro capitolo