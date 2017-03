Lega Pro, girone C: la preview della 31a giornata

Il big match va in scena al Massimino: sarà Catania-Foggia il piatto forte della 31a giornata del girone C di Lega Pro in programma domenica 26 marzo. Per i rossoneri, sempre più in cima alla classifica dopo la straripante vittoria ottenuta contro il Lecce, si tratta di una trasferta insidiosa: gli etnei, seppur in crisi di risultati (tre sconfitte consecutive) raramente steccano fra le mura amiche, dove hanno perso solo due volte in tutta la stagione.

Occhio anche a Lecce, dove i giallorossi, secondi in classifica a quota 61, ospitano l’ambizioso Unicusano Fondi: per la truppa di Padalino (duramente contestato dai tifosi in settimana) si tratta di un esame di riparazione importante per cercare di restare in scia alla capolista. In fondo alla classifica, Melfi-Akragas rappresenta uno scontro diretto per la salvezza da non fallire per entrambe le squadre: sorprendente il ruolino di marcia dei lucani, reduci da tre successi di fila; buone anche le ultime prestazioni dei Giganti che hanno “matato” in sequenza Taranto e Matera.

Le altre partite di giornata: Casertana-Cosenza, Vibonese-Fidelis Andria, Siracusa-Reggina, Monopoli-Virtus Francavilla, Matera-Messina, Juve Stabia-Catanzaro. Rinviata a data da destinarsi Taranto-Paganese per l’aggressione subita mercoledì 22 ai danni di alcuni giocatori della truppa rossoblù.