Lega Pro girone C: la preview della 29a giornata

Continua il campionato di Lega Pro con la 29a giornata del girone C in programma domenica 12 marzo. Il big match del week end è senza dubbio Lecce-Catania, con entrambe le squadre vogliose di rilancio dopo due ko pesantissimi: i salentini hanno perso 2-1 con la Virtus Francavilla, cedendo così la testa del girone al Foggia; i rossazzurri sono invece reduci dalla clamorosa sconfitta patita in casa contro il Melfi e dalle improvvise dimissioni di mister Petrone, con la panchina che è stata affidata a Giovanni Pulvirenti.

Occhio anche a Castellammare, dove la Juve Stabia affronterà la sorprendente Paganese che arriva da quattro risultati positivi consecutivi, e a Taranto, con i rossoblù impegnati in un'importante sfida salvezza con l'Akragas. Nel posticipo di lunedì 13 marzo la capolista Foggia è in trasferta a Monopoli: un derby che mette in palio tre punti pesanti per tutte e due le squadre. Gli altri incontri di giornata sono Siracusa-Unicusano Fondi, Casertana-Messina, Melfi-Catanzaro, Cosenza-Fidelis Andria, Matera-Reggina, Vibonese-Virtus Francavilla.