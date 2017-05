Lega pro, girone C: i precedenti di Monopoli-Akragas

Gabbiani più avanti in classifica, ma biancazzurri favoriti dalla storia: c'è grande attesa per il match fra Monopoli e Akragas, partita che con ogni probabilità deciderà le sorti delle due compagini in chiave salvezza.

Dando un occhio alle statistiche il pareggio sembra essere il risultato più probabile: negli undici precedenti in campionato le due squadre hanno impattato per sei volte, quattro sono i successi dei Giganti mentre i pugliesi hanno prevalso solamente in un'occasione. Recentissima, per altro: si tratta infatti dell'1-2 con il quale i biancoverdi sono passati all'Esseneto nella gara d'andata di questa stagione.

Il primo incontro fra le due formazioni, invece, risale alla stagione sportiva 1981-1982 in C2: in quell'occasione le due squadre terminarono il match a reti bianche. Per vedere la prima vittoria dei siciliani bisogna attendere il 1992, quando l'Akragas vinse per 1-0 fra le mura amiche.