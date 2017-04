Lega Pro girone C, Paganese-Vibonese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Paganese-Vibonese 1-1 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Torre.



Vibonese, che chance sprecata: sfuma quasi allo scadere la vittoria per i rossoblù che fanno 1-1 in casa della Paganese. La partita si mette subito in salita per la formazione di Grassadonia: al 4' Sowe trova la rete dello 0-1 per i calabresi che difendono poi con attenzione il vantaggio. Nel secondo tempo, qualche timido tentativo dei padroni di casa non sembra bastare per cambiare il risultato: ma una follia di Franchino, che all'84' commette un fallo di reazione in area, regala un rigore agli azzurrostellati che con Cicerelli trovano il pari. Per la Paganese si trova di un altro passo verso i playoff; la Vibonese deve ancora lottar duro per ottenere la salvezza.



PAGANESE-VIBONESE 1-1



MARCATORI: 4' Sowe (V), 85' rig. Cicerelli (P).

PAGANESE: Liverani, Carillo, Alcibiade, De Santis, Picone, Pestrin (34′ Tagliavacche), Mauri, Tascone (55′ Caruso), Bollino (65′ Zerbo), Firenze, Cicerelli. A disp. Marruocco, Gomis, Della Corte, Mansi, Longo, Parlati, Carrotta, Gorzelewski, Maiorano. All. Grassadonia.

VIBONESE: Russo, Manzo, Moi, Silvestri, Franchino, Yabre, Giuffrida, Viola (82’ Legras), Minarini, Sowe (88′ Lettieri), Saraniti (70′ Bubas). A disp. Mengoni, Scapellato, Torelli, Tindo, Sowe Mousa, Cogliati, Usai. All. Campilongo

ARBITRO: Natilla di Molfetta



: espulso Franchini (V) all'85'. Ammoniti De Santis, Tascone, Picone, Carillo (P), Viola (V).