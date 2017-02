Lega Pro, girone C: Paganese, tre vittorie per sognare

Gli azzurrostellati tornano a splendere. Con il successo di sabato contro il Melfi, la Paganese ha conquistato la terza vittoria consecutiva: un motivo d'orgoglio per la truppa di mister Grassadonia che non solo non aveva mai ottenuto un filotto simile in tutto il campionato, ma arrivava anche da un periodo grigio dove i campani avevano racimolato appena due punti in cinque partite.

Nella rinascita dei campani hanno pesato, e non poco, i nuovi arrivati dal mercato di gennaio: il portiere Liverani e i difensori Carillo e De Santis hanno puntellato il reparto arretrato, mentre a centrocampo Bollino, Tascone e Firenze hanno dato maggior peso alla mediana, raggranellando anche un bel bottino di gol: in particolare il numero 10 ex Siena ha segnato quattro marcature in quattro partite, due delle quali nell'ultimo vittorioso incontro coi lucani. Al dodicesimo posto a quota 33 punti, ora la Paganese può permettersi di pensare più serenamente al proprio futuro: nel mirino c'è una tranquilla salvezza in Lega Pro, obbiettivo che pare alla portata della compagine campana. Anche perché in questo momento i playout, a 9 punti di distanza, sono più lontani dalla zona playoff, ad appena +5.