Lega Pro, girone C: Paganese, per l'attacco arriva Maiorano

Un nuovo arrivo alla corte di mister Grassadonia: è Giuseppe Maiorano, esterno ex Inter, l’ultimo rinforzo della Paganese. Nato a Salerno il 14 febbraio del 1996, Maiorano, che la scorsa estate si è svincolato dai nerazzurri meneghini, da qualche settimana si stava allenando con i nuovi compagni della compagine campana.

Il giovane attaccante sinistro, che ha svolto la trafila delle giovanili tra Inter e Sassuolo, non è nuovo ai campi della Lega Pro: la scorsa stagione infatti Maiorano aveva militato tra le fila di Ancona e Lupa Castelli Romani, dove aveva totalizzato una presenza per i marchigiani e ben 16 con i laziali, andando anche a segno in un’occasione contro il Matera. Per lui è pronta la casacca azzurrostellata numero 32.