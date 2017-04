Lega Pro girone C, Paganese-Lecce 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Paganese-Lecce 1-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Torre.



Giallorossi indomiti: nonostante l'inferiorità numerica il Lecce del nuovo mister Rizzo, subentrato in settimana all'esonerato Padalino, agguanta un pari in rimonta per 1-1 in casa di un'agguerrita Paganese. Avvio di gara colorato di azzurrostellato, con Firenze che al 7' insacca una punizione chirurgica portando i campani in vantaggio. La gara sembra mettersi male per i salentini al 26' quando Drudi è espulso per doppia ammonizione, ma Lepore e compagni non demordono e nel secondo tempo agguantano il pareggio grazie a una gran rete di Doumbia, mentre gli uomini di Grassadonia sprecano troppo davanti al portiere per poter acciuffare i tre punti.



PAGANESE-LECCE 1-1

MARCATORI: 7′ Firenze (P), 76′ Doumbia (L).

PAGANESE: Liverani, Alcibiade, De Santis, Della Corte (81′ Picone), Longo, Tascone (68′ Parlati), Tagliavacche, Mauri, Bollino (72′ Zerbo), Cicerelli, Firenze. A disp: Gomis, Carillo, Caruso, Carrotta, Gorzelewski, Bernardes, Maiorano. All.: Grassadonia.

LECCE: Perucchini, Lepore, Ciancio, Drudi, Vitofrancesco, Costa Ferreira, Arrigoni, Mancosu, Pacilli (34′ Fiordilino), Marconi (52′ Caturano), Doumbia (88′ Maimone). A disp: Bleve, Chironi, Agostinone, Muci, Tsonev, Monaco, Mengoli. All.: Rizzo.

ARBITRO: Pasciuta di Agrigento.



espulso al 25' Drudi (L); ammoniti Tascone, Firenze, Mauri (P), Lepore, Mancosu (L).