Lega Pro, girone C: Paganese e Cosenza scontente del pari

Un pari che delude tutti. Paganese e Cosenza sono tornate a casa con un punto a testa dal match che le vedeva contrapposte: l'1-1 ha però lasciato l'amaro in bocca ad entrambe le formazioni, che hanno combattuto per tutta la durata dell'incontro per cercare di spuntarla e portare a casa l'intera posta in palio.

“Più di una volta avremmo potuto segnare, gli episodi non ci aiutano ma dobbiamo lavorare su tante cose: sono tre settimane che non riusciamo a vincere, dobbiamo darci una svegliata ma ho visto sicuramente un Cosenza più positivo rispetto ad una settimana fa – è il parere di Baclet, attaccante dei calabresi tra l'altro in rete proprio contro gli azzurrostellati - Sono contento di aver segnato, ma sono amareggiato per il pari: ripartiamo da questo punto e pensiamo a vincere in casa”.

Simili gli umori in casa Paganese, come dimostrano le dichiarazioni di mister Grassadonia: “Avevo sognato un'altra partita. Sono arrabbiato ma allo stesso tempo faccio i complimenti alla squadra perché il Cosenza è un signor avversario, ma noi abbiamo sbagliato abbastanza. Adesso ci prendiamo questo punto che è un punto importante, e guardiamo avanti con fiducia”.