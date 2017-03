Lega Pro, girone C: Paganese, contro il Catania prezzi ridotti

Una “Giornata Azzurra” per andare allo stadio a vedere la Paganese. E' stata indetta per domenica 19 marzo, in occasione del match contro il Catania, l'iniziativa della dirigenza campana che propone prezzi ridotti in tutti i settori del Marcello Torre. I ticket per la tribuna e i distinti saranno staccati a soli 10 euro, mentre per la Curva Nord il costo sarà di 5 euro; appena 2 euro invece per i biglietti “baby”, destinati ai bambini dagli 0 ai 12 anni. Proprio in virtù della speciale politica di prezzi, per la gara contro i siciliani non saranno validi abbonamenti, accrediti, tessere Aia e Figc e qualsiasi entrata di favore rilasciata in precedenza.



per quello che è uno degli incontri più interessanti della 30a giornata: la squadra di misternell'ultimo periodo sta macinando punti su punti (tredici nelle ultime cinque giornate) e in casa non perde dal 4 febbraio scorso; opposta la situazione del Catania, che ha perso ben tre delle ultime cinque gare e ora, con la conferma di Giovannisulla panchina, cerca punti per rilanciare la propria stagione.