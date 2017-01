Lega Pro, girone C: Paganese, Alcibiade allontana le polemiche

“Mai ho chiesto di andar via dalla Paganese”. Raffaele Alcibiade parla chiaro: il suo presente e il suo futuro, almeno quello immediato, è solo azzurrostellato. Il difensore di scuola Juventus mette così fine alle polemiche, iniziate nel fine settimana e rafforzate dopo la gara con la Casertana, relative a un suo presunto imminente addio a Pagani: un’eventualità smentita fortemente dal giocatore tramite un comunicato stampa diffuso dalla stessa società. “E’ vero che il mio procuratore si è incontrato ed ha parlato con la società nei giorni scorsi, ma per programmare per il presente e anche per il futuro in maglia azzurrostellata. Di tutto si è parlato tranne che di una mia cessione”.



La prova deludente di sabato, dove il numero 13 assieme al compagno di reparto Silvestri con un suo errore ha propiziato il vantaggio della Casertana, è stata indicata da alcuni come indizio del fatto che il difensore fosse già con la valigia in mano. “Dispiace che un errore tecnico e una notizia non veritiera possano aver fatto pensare ad altro, io sabato a Caserta sono sceso in campo per raggiungere il massimo obiettivo, che purtroppo non è arrivato – continua Alcibiade nel suo comunicato - A Pagani mi trovo benissimo e con questa maglia sia io che i miei compagni cercheremo di dare ancora di più per centrare gli obiettivi prefissati”.





Anche perché, seppur non protagonista di una gara monstre, non è stato certo il solo Alcibiade a non brillare in quel di Caserta: l’intera squadra, dopo un primo tempo discreto, si ènella ripresa, non dando mai l’impressione di saper reagire alle incursioni dei rossoblù. Non riuscendo tra l’altro a sfatare quello che per la Paganese è un vero e proprio tabù: dainfatti la formazione campana non riesce a vincere nel primo match dell’anno. L’ultima vittoria risale al 2007, 2-3 con la Viterbese, mentre anche il 2016 si era aperto senza tre punti: guarda a caso ancora contro la Casertana, col risultato finale di 2-2.