Lega Pro, girone C: oltre 250mila telespettatori per Virtus Francavilla-Lecce

Un match da record anche in tv: oltre 250mila spettatori hanno seguito in diretta su Telenorba, emittente pugliese, l'incontro della 28a giornata di Lega Pro fra Virtus Francavilla e Lecce.

Un derby attorno al quale si era creato un notevole interesse visto il valore delle due formazioni in campo, coi padroni di casa sorprese assolute del girone e gli ospiti (ormai ex) capolista: nei 90' minuti a prevalere sono stati proprio i biancoazzurri, che con lo sgambetto ai Lupi del Salento hanno messo in cassaforte tre punti pesantissimi in chiave playoff e, tra le altre cose, propiziato l'avvicendamento del Foggia in cima alla classifica.

Con i tagliandi per seguire la partita allo stadio Giovanni Paolo II (il più piccolo della Lega Pro) andati sold out in poche ore, l'attenzione dei tantissimi tifosi di entrambe le compagini si è spostata sugli schermi televisivi: una “testimonianza – si legge sul sito ufficiale del Virtus Francavilla - dell’interesse suscitato da un match importante e sentito, che ha rappresentato un occasione di visibilità notevole sia per la società che per tutti i nostri sponsor e partner commerciali”.