Lega Pro: un nuovo patron per il Messina

Un nuovo presidente per il Messina: è Franco Proto, il nuovo patron dei peloritani. Il nuovo assetto societario arriva dopo mesi di caos sullo Stretto: spogliatoi al freddo, campi impraticabili, scioperi di tifosi e giocatori e stipendi non pagati da novembre (che costeranno ai siciliani una probabile penalizzazione di due punti) avevano fatto temere addirittura il ritiro precoce dal campionato di Lega Pro. Un’ipotesi che non si verificherà, anche se la missione dell’imprenditore si prospetta tutt’altro che semplice: insediatosi lo scorso 18 febbraio, Proto (che ben conosce il mondo del calcio essendo stato amministratore delegato del Catania e presidente dell’Atletico Leonzio) dovrà confrontarsi con una piazza che ha vissuto momenti difficili, con una rosa ridotta all’osso dopo le cessioni di gennaio e con dei conti non esattamente floridi.



"Le responsabilità saranno tante, la storia impone organizzazione e programmi certi - si legge sul comunicato pubblicato sul sito dei giallorossi - ormai da nove stagioni tra proprietàe risultati poco esaltanti il Messina non vede la luce, la presidenza di Franco Proto potrebbe risultare un cambiamento serio dopo tante stagioni passate ad attendere una svolta che non è mai arrivata".