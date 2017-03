Lega Pro, girone C: Monopoli e Virtus Francavilla unite per solidarietà

Monopoli e Virtus Francavilla rivali in campionato ma unite nella solidarietà: in occasione del match della 31a giornata che vedrà contrapposte proprio le due formazioni pugliesi sugli spalti del Vito Simone Veneziani sarà promossa una raccolta fondi a favore di Giovanni Custodero, calciatore 24enne di Fasano che sta affrontando una lotta contro un tumore osseo.

A fianco del giovane, che dovrà sostenere costose cure al Centro Oncologico dell'Ospedale di Firenze, sono scesi in campo Gabbiani e villesi: “Le società di Monopoli e Virtus Francavilla hanno pensato di aiutare Giovanni con entusiasmo, coinvolgendo i loro tifosi - è quanto si legge sul comunicato ufficiale della Virtus - In occasione del derby di domenica 26 marzo le squadre e la terna arbitrale scenderanno in campo con la maglietta dello Smiling Warrior. Inoltre, agli ingressi di tutti i settori dello stadio saranno presenti gli amici di Giovanni promotori dell’iniziativa, che venderanno le magliette a tutti gli sportivi che vorranno concretamente sostenere la sua battaglia”.