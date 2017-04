Lega Pro, girone C: Monopoli, torna Diego Zanin in panchina

Retromarcia del: la società pugliese ha richiamato in panchinaper sostituire, esonerato dopo l'umilante 6-2 casalingo incassato contro il. Bucaro in otto partite ha raccolto quattro punti, frutto di quattro pareggi ed altrettante sconfitte: uno score molto al di sotto delle aspettative iniziali. La vittoria in campionato manca addirittura dal 17 dicembre e