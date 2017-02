Lega Pro, girone C: Monopoli, salta Zanin

Un altro esonero in Lega Pro, nello specifico nel girone C: la dirigenza del Monopoli ha infatti dato il benservito a Diego Zanin, all'indomani del ko interno contro la Paganese (0-2 lo score). Un allontanamento non così inatteso: la formazione biancoverde, infatti, non vince una partita dalla 19esima giornata (metà dicembre).





"La società comunica che l’allenatore Diego Zanin è stato sollevato dall’incarico - si legge sulla nota diramata dal club - si ringrazia l’allenatore per lae lacon cui ha guidato la squadra fino ad oggi augurandogli le migliori fortune per la sua carriera professionale". Ancora non c'è il nome del sostituto.